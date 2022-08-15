Ruhsar, Karakomik Filmler, Şaşı Felek Çıkmazı, Babam Sınıfta Kaldı ve 8. Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Davran, anne acısıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından acısını paylaşan oyuncuya, sanat dünyasının önemli isimlerinden taziye yorumu yağdı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin ölüm haberini ve cenaze programını paylaşan Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (yarın) 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran." ifadelerini kullandı.
Davran'ın paylaşımına Behzat Uygun, Yekta Kopan, Çağla Şıkel, Demet Evgar, Demet Akbağ, İntizar, Necmi Yapıcı ve Betül Demir gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Cem Davran'ın annesi hayatını kaybetti - Son Dakika