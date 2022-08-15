Oyuncu Cem Davran'ın annesi hayatını kaybetti

Ruhsar, Karakomik Filmler, Şaşı Felek Çıkmazı, Babam Sınıfta Kaldı ve 8. Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Davran, anne acısıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından acısını paylaşan oyuncuya, sanat dünyasının önemli isimlerinden taziye yorumu yağdı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin ölüm haberini ve cenaze programını paylaşan Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (yarın) 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE YORUMU

Davran'ın paylaşımına Behzat Uygun, Yekta Kopan, Çağla Şıkel, Demet Evgar, Demet Akbağ, İntizar, Necmi Yapıcı ve Betül Demir gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.