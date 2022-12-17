Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu

17.12.2022 15:15

Acun Ilıcalı, şarkıcı Yusuf Güney'in Survivor 2023'ün kadrosuna katıldığını açıkladı. Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında Güney'e başarılar diledi.

Her yıl büyük bir merakla beklenen Survivor 2023'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise şarkıcı Yusuf Güney oldu.

YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor. Daha önce Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in isimlerini paylaşan Acun Ilıcalı, bu sefer de Yusuf Güney'in kadroya dahil olduğunu duyurdu. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ilıcalı "Sevgili Yusuf Güney Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu
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Acun Ilıcalı, Yusuf Güney, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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