Zeynep Bastık, merdivenden düşerek omurga kemiklerini kırdı! Bir süre konser veremeyeceğini duyurdu - Son Dakika
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Zeynep Bastık, merdivenden düşerek omurga kemiklerini kırdı! Bir süre konser veremeyeceğini duyurdu

17.12.2022 15:11

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, 2 gün önce evinde merdivenden düşmesi sonucu omurga kemiklerini kırdı. Sosyal medya hesabından sağlık durumundan bahseden Bastık, "Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde görüşemeyeceğiz" dedi.

Son zamanlarda şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık, iki gün önce evinde merdivenlerden düştü. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, sahnelere ara vereceğini duyurdu.

"İKİ OMURGA KEMİĞİM KIRILDI, AMELİYATLIK DEĞİLİM"

Instagram hesabından korseli bir fotoğrafını yayınlayan Zeynep Bastık "Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım" dedi.

"BİR SÜRE KONSERLERDE GÖRÜŞEMEYECEĞİZ"

Bu süreçte istirahat etmek zorunda olduğunu söyleyen Bastık, konserlere ara veriyor. Takipçilerine uyarıda bulunan ünlü isim, "Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Merdivenlerden düşerek kaburga kemikleri kırılan Zeynep Bastık, konserlere ara veriyor
Merdivenlerden düşerek kaburga kemikleri kırılan Zeynep Bastık, konserlere ara veriyor
Merdivenlerden düşerek kaburga kemikleri kırılan Zeynep Bastık, konserlere ara veriyor
Merdivenlerden düşerek kaburga kemikleri kırılan Zeynep Bastık, konserlere ara veriyor
Merdivenlerden düşerek kaburga kemikleri kırılan Zeynep Bastık, konserlere ara veriyor
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Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı

Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık, merdivenden düşerek omurga kemiklerini kırdı! Bir süre konser veremeyeceğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık, merdivenden düşerek omurga kemiklerini kırdı! Bir süre konser veremeyeceğini duyurdu - Son Dakika
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