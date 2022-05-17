Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor - Son Dakika
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Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor

17.05.2022 07:57
Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor

Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Bunun üzerine seti terk ederek sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu'na Karamel Yapım'ın dava açacağı da öğrenildi.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı ve sezon finali çekimlerinde dublör kullanıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları doğrulayan Karamel Yapım, Türkoğlu ile yaşadıklarını bir bir anlattı.

"SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN AYRILIK KARARI KABUL EDİLMEDİ"

Sıla Türkoğlu hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapa yapım şirketi, şu ifadeleri kullandı: "Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir."

"YERİNE DUBLÖR OYNAMIŞTI"

"Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur."

YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

"Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz."

Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor
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SON DAKİKA: Başrol bırakıp gitti, sezona finali dublörle çekildi: Yapım şirketi Emanet'in yıldızı Sıla Türkoğlu'na dava açıyor - Son Dakika
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