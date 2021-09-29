Başrol oyuncuları Bergen filminin okuma provasına başladılar!

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen'in üstleneceği filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı.

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