Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia!

"Kırmızı Oda" dizisindeki muhteşem performansıyla akıllarda yer eden Evrim Alasya ile son olarak Evlilik Hakkında Her Şey'de seyirci karşısına çıkan Barış Kılıç, Kızılcık Şerbeti'nde başrolleri paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Projenin belli olan diğer başrol oyuncusu ise Sıla Türkoğlu…

10 EYLÜL'DE SETE ÇIKIYORLAR

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu projede Evrim Alasya'yla anne kızı canlandıracak. Türkoğlu'nun partneri henüz belli değil. Dizi 10 Eylül'de sete çıkacak.

2 AİLENİN ETKİLEYİCİ HİKAYESİ ANLATILIYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin yazarları 5 sezondur "Yasak Elma" dizisinde harikalar yaratan Melis Civelek ile Zeynep Gür… Dizide farklı kutupta olan 2 ailenin etkileyici hikayesi anlatıyor.

Senaryosunun üzerinde titizlikle çalışılan dizide iki aile büyük bir mücadelenin ardından büyük bir kırılma yaşayacak ve çocuklarının yaşadığı ilişkinin ardından birbirlerini anlama sürecine girecek.

Toplumsal kavramların özenli bir dille ele alınacağı projenin kadrosu oldukça bomba isimlerden oluşuyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı. Yeni sezounda 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide rol alacak.