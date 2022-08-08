Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika
Üye Girişi

Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia!

08.08.2022 19:02
Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia!

Başrolünde yer aldığı 'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi merak konusuydu. Türkoğlu'nun yeni projesi belli oldu. İşte detaylar...

"Kırmızı Oda" dizisindeki muhteşem performansıyla akıllarda yer eden Evrim Alasya ile son olarak Evlilik Hakkında Her Şey'de seyirci karşısına çıkan Barış Kılıç, Kızılcık Şerbeti'nde başrolleri paylaşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Projenin belli olan diğer başrol oyuncusu ise Sıla Türkoğlu…

10 EYLÜL'DE SETE ÇIKIYORLAR

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu projede Evrim Alasya'yla anne kızı canlandıracak. Türkoğlu'nun partneri henüz belli değil. Dizi 10 Eylül'de sete çıkacak.

2 AİLENİN ETKİLEYİCİ HİKAYESİ ANLATILIYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin yazarları 5 sezondur "Yasak Elma" dizisinde harikalar yaratan Melis Civelek ile Zeynep Gür… Dizide farklı kutupta olan 2 ailenin etkileyici hikayesi anlatıyor.

Senaryosunun üzerinde titizlikle çalışılan dizide iki aile büyük bir mücadelenin ardından büyük bir kırılma yaşayacak ve çocuklarının yaşadığı ilişkinin ardından birbirlerini anlama sürecine girecek.

Toplumsal kavramların özenli bir dille ele alınacağı projenin kadrosu oldukça bomba isimlerden oluşuyor.

Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia!

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı. Yeni sezounda 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide rol alacak.

YORUMLAR
500
ÖSYM'den beklenen haber! KPSS tarihi belli oldu ÖSYM'den beklenen haber! KPSS tarihi belli oldu 6. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 15-18 Eylül Arasında Yapılacak 6. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 15-18 Eylül Arasında Yapılacak
Kaynak: Snob Magazin

Evlilik Hakkında Her Şey, Sıla Türkoğlu, Emanet, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 19:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla Türkoğlu Hakkında Flaş İddia! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement