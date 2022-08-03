"Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor - Son Dakika
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"Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor

03.08.2022 09:41
"Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor

Survivor All Star 2022'de 3. olan Batuhan Karacakaya, "televizyonun dahi çocuğu" olarak nitelendirilen Acun Ilıcalı ile ipleri koparma noktasına getirmişti. Yarışmaya 2. kez katılan Karacakaya, büyük hırsına rağmen istediği dereceyi elde edemeyince sosyal medya hesabından, "Benim de bir mektubum var" dese de sonrasında geri adım atmıştı. Şimdi de Ilıcalı ve genç yarışmacı Karacakaya'nın mahkemelik olduğu iddia edildi.

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

'MAHKEMELİK OLDULAR' İDDİASI

İddiaya göre; Survivor programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile yarışmacılardan Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu.

Survivor Batuhan, yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı gelmişti. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yapmıştı.

ARABAYI ALAMADI MI?

Survivor finalinde sorunlar yaşayan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, araba konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Yarışmadan sonra Karacakaya'ya ödül olan arabanın verilmediği iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'ya dava açtı.

DAVA AÇTI MI?

Tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunan Karacakaya, 3 milyon lira değerindeki aracın kendisine verileceğini ama 1 ay geçmesine rağmen herhangi bir anahtar teslimi yapılmadığını öne sürerek davasını açtığı iddia edildi.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

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Kaynak: Snob Magazin

Batuhan Karacakaya, Survivor 2022, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek' iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor - Son Dakika
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