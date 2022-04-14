Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım - Son Dakika
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Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım

14.04.2022 15:40
Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ramazan Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ramazan Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Eğitim yardımları, ayni ve maddi yardımlarla her daim vatandaşların yardımına koşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırıyor. Afyonkarahisar SYDV, şehir merkezi, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi bin 648 aileye toplamda 824 bin TL nakdi yardımda bulundu.

Vatandaşların huzurunun ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Çiçek:

"Vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları her anda devletimizin imkanlarını ve vatandaşa dokunan sıcak yüzünü görmelerini ve hissetmelerini istiyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla bin 648 ailemize yardım eli uzattık ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hanelerde sevinç yaşanmasına vesile olduk. Ramazan paylaşınca, bayramlar kucaklaşınca güzel. Tüm vatandaşlarımızın huzurla ve bayram sevinciyle bir bayram geçirmesi için her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Ramazan Bayramı, Türk Lirası, Karahisar, Bayram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 648 aileye 824 bin TL nakdi yardım - Son Dakika


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