Norm Ender'den Demet Akalın'a Olay Gönderme - Son Dakika
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Norm Ender'den Demet Akalın'a Olay Gönderme

07.08.2022 15:02
Norm Ender'den Demet Akalın'a Olay Gönderme

Beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a bir tepki de ünlü rapçi Norm Ender'den geldi. Ünlü isim, sahnesinde Demet Akalın'ın tepki toplayan davranışına gönderme yaparak, "Bunu ancak modası geçmiş bir popçu yapar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Ünlü rapçi Norm Ender, sahnede şampanya istedi ve beğenmediğini söyleyerek, şampanya getiren kişiye "Kafandan aşağı dökeyim mi?" dedi. Ardından şaka yaptığını söyleyen ünlü isim, "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, Norm Ender, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Norm Ender'den Demet Akalın'a Olay Gönderme - Son Dakika

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