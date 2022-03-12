Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok! - Son Dakika
Üye Girişi

Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!

12.03.2022 11:12
Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı 'Bergen' filmi için Box Office Türkiye'nin sorularını yanıtladı. Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" dedi.

Farah Zeynep Abdullah "Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım."diye konuştu.

Abdullah ayrıca, "Bergen'in şarkılarını referans alarak elimden geleni yapmaya çalıştım" diyerek, şarkıların kendisini yönlendirdiğine vurgu yaptı.

"SENARYO CEZBETTİ"

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini sözlerine ekleyen oyuncu, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok! - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement