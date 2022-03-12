Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok! - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah "Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım."diye konuştu.

Abdullah ayrıca, "Bergen'in şarkılarını referans alarak elimden geleni yapmaya çalıştım" diyerek, şarkıların kendisini yönlendirdiğine vurgu yaptı.

"SENARYO CEZBETTİ"

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini sözlerine ekleyen oyuncu, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" ifadelerini kullandı.