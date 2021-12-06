Berkay Ateş, milli voleybolcu ile aşk yaşıyor

Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün (30) yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi. Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar 'la bir araya gelmişti.