Beyaz Show ve Passaparola yeniden ekranda! - Son Dakika
Üye Girişi

Beyaz Show ve Passaparola yeniden ekranda!

21.06.2023 08:45

Beyazıt Öztürk, TV8 ile anlaşarak yaz aylarında Beyaz Show'u yeniden yayınlayacak ve ayrıca Passaparola yarışmasını da her gün MasterChef Türkiye All Star yeni bölümünden önce izleyici karşısına çıkaracak. Beyaz Show 7-8 bölüm olarak planlanırken, Passaparola yarışması da bir döneme damga vurmuştu ve son olarak 2010-2011 arasında Metin Uca tarafından sunulmuştu.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu. Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, TV8 ile anlaştı. Ünlü sunucu Beyaz Show'un yanı sıra efsane yarışma Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek.

PASSAPAROLA HER GÜN YAYINLANACAK

Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Beyazıt Öztürk yeni sezonda hem Beyaz Show'u hem de Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek. Ekranların sevilen programı Beyaz Show, 7-8 bölüm olarak planlandı. Öztürk, bir döneme damga Passaparola yarışmasını da yeniden ekrana getirecek. Ünlü ismin sunacağı Passaparola yarışması, her gün MasterChef Türkiye All Star yeni bölümünden önce izleyici karşısına çıkacak.

Ekranların sevilen yarışması Passaparola'yı 2002-2004 arası Metin Uca, 2004-2005 arası Mesut Yar ve M. Ali Erbil en son 2010-2011 arasında Metin Uca sunmuştu.

Beyazıt Öztürk TV8'le anlaştı! Hem Beyaz Show'u hem Passaparola'yı sunacak
YORUMLAR (2)
  • Radon Radon: Beyazin parasi azalmış Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
  • Ali Diye Biri : Bit pazarına nur yağdı. Her şey zamanında güzel. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
500
Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti

Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz Show ve Passaparola yeniden ekranda! - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Denizli'de saplantılı aşık, tetikçi tutarak sevmediği kadını vurdu
09:58 Saplantılı aşık olduğu genç kadını vurdurup, "Sevgili olursak sana hastane kapatırım" dedi
09:46 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
09:41 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan cani tutuklandı
09:38 Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım etti
09:33 Koca yürekli Saka! Dünyaca ünlü futbolcudan Türkiye'ye dev deprem yardımı
09:35 Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi dünyaevine girdi
09:31 Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi nikah masasına oturdu
08:58 Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor
08:54 Seçim sonrası bileti kesilecek! A Milli Takım'da Kuntz'un yerine Türk hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 10:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Show ve Passaparola yeniden ekranda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement