Bikinisini Giydi! Resmen Genç Kızlara Meydan Okudu - Son Dakika
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Bikinisini Giydi! Resmen Genç Kızlara Meydan Okudu

04.07.2022 19:00
Bikinisini Giydi! Resmen Genç Kızlara Meydan Okudu

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, tatilde. Ünlü isim tatilde de Instagram hesabını ihmal etmiyor. Bikinili pozlarını paylaşan Aydan Şener'e yorum yağdı.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, yaz sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde alan bir çocuk annesi 59 yaşındaki oyuncu, renkli bikini ve pareosu ile objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmezken, söz ve müziği Ahmet Enes'e ait 'Cennet şarkısının sözleri eşliğinde yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

Genç kızlara taş çıkaran, fit vücudunu koruması dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram üzerinden övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada çok konuşulan Aydan Şener'e gelen yorumlardan bazıları şöyle: "20 yaşında gibisiniz Aydan Hanım. Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı. 41 kere maşallah. Her zaman hayran kaldığım güzel ve zarif kadın, tarifsiz bir güzellik. Muhteşem kadın. Çok güzelsiniz. Geçmişte nasılsanız öyle devam ediyor. Bu nasıl bir zerafet. Zaman size işlemiyor. Gerçekten aydan çünkü dünyada yok böyle bir şey."

YORUMLAR
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59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı 59 yaşındaki Aydan Şener'den genç kızlara taş çıkartan pozlar! Bikinili pozları ve fiziğiyle göz kamaştırdı Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu Sessiz Sedasız Evlendiğini Duyurdu
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Bikinisini Giydi! Resmen Genç Kızlara Meydan Okudu - Son Dakika

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