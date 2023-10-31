Bilal Hancı'nın aldattığı karısı gözyaşlarına boğuldu, Tuğba Ekinci fena azarladı

YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar Grubu'nun üyelerinden Bilal Hancı, bir gece kulübünde eşini aldattı. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü videoları yayınlayarak gözyaşlarına boğuldu. Bugün 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlatan Çepni, gözyaşlarına hakim olamayınca diğer konuk Tuğba Ekinci'nin tepkisini çekti.

EKİNCİ: KADINLARIMIZDAKİ GURURSUZLUĞA KIZIYORUM

Esin Çepni'nin yaşadıklarını anlatırken ağlamasına sinirlenen Tuğba Ekinci ise "Seni sevmeyen bir adamla niye beraber oluyorsun sen? Baktın seni sevmiyor vazgeç hemen. Ağlamak falan nedir? Kadınlar böyle olduğu sürece erkeklerimiz de yapıyor. Beni bir ablan olarak gör. Sen ne diye ağlıyorsun bir erkek için? Sadrazam mıdır nedir yani bu? Duygusallığın da bir sebebi olmalı. Kadınlarımızdaki gurursuzluğa çok kızıyorum. Elbet karşına düzgün insan çıkar. Bu mu senin kocan? Bunun tipinde alamet yok ki kızım. Bir tane iş yapan adam olsun, her şeyle uğraşanla olmaz. Sen daha güzelsin, at hırsızı almışsın. Bıkmış senden boşver. Kocanın böyle görüntülerini neden paylaşıyorsun sen?" dedi.

ÇEPNİ: KÜLTÜR FARKLILIKLARINDAN SORUNLAR YAŞADIK

Bilal Hancı ile evliliğinin ilk aylarında da sorunlar yaşadığını söyleyen Esin Çepni, "Bizim aramızda büyük farklılıklar vardı bunu kabul ederek evlendi. Kültür ve yetiştirme tarzı olarak. Zevklerimiz hiç ortak noktada buluşmadı. Ayrılmaya karar vermişti ama görüşmeye devam etmiştik. Barıştıktan sonra fiziki ve sözlü şiddete asla maruz kalmadım çünkü öyle biri değil. İhanete de o yüzden şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"AİLESİNE BOŞANACAĞIMIZI SÖYLEYİP BENİ ALDATMIŞ"

İhanet görüntülerini nasıl izlediğinden bahseden Çepni, sözlerine şöyle devam etti: "Aramızda son 1 aydır kopukluklar vardı o yüzden ayrılık kararı aldık. 'Filminin galası var' diyerek Trabzon'a gitti. Daha uçağa binmeden galanın iptal olduğunu biliyormuş ama ona rağmen bana gittikten sonra söyledi. Akşam da boşanma kararı aldığımızı ailesine söylemeye gidiyor. Daha sonra da böyle olaylar oluyor. Bana gelen mailleri kontrol ederken 2 tane kadının attığını gördüm ve açtığımda görüntüyü gördüm. Kendisini aradım."

EŞİNİN İHANET GÖRÜNTÜSÜNÜ İFŞA ETTİ

2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı ile nikah masasına oturan Esin Çepni, dün sabah Instagram hesabından eşinin kendisini aldattığı görüntüleri ifşa etti. Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü görüntüleri yayınlayan Çepni şu ifadeleri kullandı: "Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."