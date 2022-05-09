Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı - Son Dakika
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Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı

09.05.2022 22:35

Bir dönem televizyonda yayın yapan Çocuktan Al Haberi'nde iştahına düşkünlüğü ile tanınan Çitos Efe'nin 11 yaşındaki büyümüş hali sevenlerini şaşırttı.

Yıllar önce televizyonların en popüler programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi'nde yemek yemeğe olan olan aşkını sık sık ifade ederek seyircileri güldüren Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

11 YAŞINA GİRDİ

Yarışmadaki sempatik tavırları Türkiye'nin sevgilisi olan ve iştahına düşkünlüğüyle biline Koçyiğit, şimdilerde 11 yaşına girdi.

BAKANLIK DURUMA EL ATMIŞTI

O dönem küçük yaşına rağmen büyük bir üne kavuşan Çitos Efe için bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlığın müdahalesinin ardından ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.

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Çocuktan Al Haberi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı - Son Dakika


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