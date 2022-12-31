Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk paylaşımı! Yeni yılı Venedik'te karşılayacaklar

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ile Sipahi'nin başrolü Kaan Yıldırım bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, yılbaşını kutlamak için Venedik'e gitti.

ROMANTİK POZLARINI PAYLAŞTI

Yoğun iş temposundan zaman ayırarak yurt dışına tatile giden ikili, Venedik sokaklarında gezerek romantik anlar yaşadı. Yıldırım ile aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaşan Pınar Deniz, "Mutlu yıllar. Mutlu bir yıl olsun¦ 31.12.22 Venice" notunu düştü. İkilinin aşk dolu pozları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

KAAN YILDIRIM AYRILIK İDDİASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftle ilgili geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberleri çıkmıştı. Hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi."