Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik - Son Dakika
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Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

06.06.2022 16:12
Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapmayı sürdürüyor. Ebru Polat son olarak bir takipçisinin, "Ormanda cinsel ilişkiye girdim" itirafına çok sinirlendi. İşte Polat'ın cevabı...

Müzik kariyeri, iddialı çıkışları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle dertleşmeyi sürdürüyor.

"EVLİ BİR ÜNLÜDEN HAMİLEYİM"

Bir takipçisi Ebru Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.

Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFINA OLAY CEVAP

Ebru Polat, kendisine gelen bir başka soruyu ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.

Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

"KİMSEYE GÜVEN YOK"

Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda da bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaşmıştı.

Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

"ESKİ SEVGİLİMLE AVM'DEKİ EMZİRME ODASINDA..."

Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.

Bomba İtiraf: Ormanda Cinsel İlişkiye Girdik

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz'dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

2011'de "Dinle 2011" albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu'nun "Haydi Git" şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde "Mutlu Ol Yeter" ve "Artık Sevmeyeceğim" şarkılarının cover'larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde "Olanlar Oldu" single'ını sundu. 2012'de "Kaçın Kurasıyım" EP'sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel'in müziğini Mehmet Erbil Savaş'ın yaptığı "Hani Dünya Tatlısı" şarkısını tekrar yorumladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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