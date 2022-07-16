Boşanıyorlar! Şok Eden İhanet İddiası! - Son Dakika
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Boşanıyorlar! Şok Eden İhanet İddiası!

16.07.2022 13:00
Boşanıyorlar! Şok Eden İhanet İddiası!

2018 yılında evlenen Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear-McClard'ın boşanma kararı aldığı iddia edildi. Boşanma nedeni ihanet mi? İşte detaylar...

31 yaşındaki oyuncu ve model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde oğlu Sylvester ile New York'ta görüntülendi.

Ratajkowski'nin alyansını takmaması boşanma dedikodularını alevlendirdi.

'İHANET' İDDİASI

Sosyal medya fenomeni ve komedyen Claudia Oshry, Sebastian Bear-McClard'ın, eşi Emily Ratajkowski'yi aldattığını öne sürdü.

"ALDATILDIĞINI BİLİYOR"

Claudia Oshry, "Emily Ratajkowski, eşi tarafından aldatıldığını biliyor. Boşanma davası açmaya hazırlanıyor" diyerek şoke etti.

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz yıl 'Sylvester' adını verdikleri oğlunu dünyaya getirmişti.

İhanet iddiası sonrası tüm gözler Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard çiftine çevrildi.

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991 tarihinde İngiltere'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski'dır. Polonya asıllı babası John Ratajkowski mimar, İsrail asıllı annesi Kathleen Balgley öğretmendir. Emily beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine taşındılar. 14 yaşına geldiğinde "Ford Models" adlı model ajansına yazıldı.

Emily Ratajkowski, lise eğitimini babasının da orada öğretmenlikdemisi'nde tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde okumaya başladı, ancak modellik yapmak için bir yıl sonra okulu bıraktı. 2011 yılında "Treats! Magazine" adlı derginin kapağında yer aldı.

2012 yılının Ağustos ayında Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. 2013 yazında Robin Thicke, Pharrell Williams ve T.I'nin söylediği "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde çıplak olarak yer aldı.

Emily Ratajkowski, 15 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır. Ünlü yönetmen David Fincher tarafından keşfedilen Ratajkowski, Gone Girl filminde oynayarak epey ünlenmiştir ve film kariyerini geliştirmiştir. Bu esnada da çok başarılı bir model olarak çağımızın seks ikonlarından biri haline gelmiştir.

2014 yılında yönetmenliğini David Fincher'in yaptığı "Gone Girl/ Kayıp Kız" filminde Ben Affleck, Rosamund Pike ile beraber rol aldı.

2015 yılında Zac Efron ile beraber başrolde "We Are Your Friends/ Aşkın Ritmi" filminde oynamıştır.

Emily Ratajkowski, 23 Şubat 2018 tarihinde Sebastian Bear-McClard ile evlendi. Bu evlilikten 'Sylvester Apollo Bear' adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

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Kaynak: Snob Magazin

Emily Ratajkowski, New York, Magazin, Son Dakika

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