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Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi - Son Dakika

Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi

16.02.2022 14:27

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 25. bölümünde ünlüler takımından Mert, ilişki yaşadığı öne sürülen Sude'ye Sevgililer Günü için çiçek veriyor. Oyundan sonra adaya dönen Nisa ise, Mert'ten çiçek alan Sude'ye tepki gösterince tansiyon bir anda yükseliyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren kavgaların eksik olmadığı Survivor All Star'ın 25. bölümünde de ortalık karışıyor. Ünlüler takımında bir hainin olduğunu söyleyen Atakan, "Hırsız dikenli tellere selektör yapıyor, çok az kaldı" diyerek tepki gösteriyor.

MERT, SUDE'YE ÇİÇEK VERİYOR

Oyun öncesi söz hakkı isteyen Mert ise 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aşk yaşadığı iddia edilen gönüllüler takımından Sude'ye çiçek veriyor. Mert'in çiçeğini alan Sude ise "Senin de Sevgililer Günü'n kutlu olsun" diyerek karşılık veriyor.

Survivor'da 14 Şubat kutlaması! Mert, sevgilisi Sude'ye çiçek hediye ediyor

SUDE VE NİSA ARASINDA GERİLİM

Oyun sonrası adaya dönen Nisa ve Sude arasında tansiyon yükseliyor. Nisa'nın "Kendine değer vermeyen bir kadınsın" sözlerine sinirlenen Sude "Bu çok ağır bir itham, sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin, beni bununla yargılayamazsın" diyerek karşılık veriyor. Sude'nin Mert'le yakınlaşmasının doğru olmadığını savunan Nisa, "Havaalanında 'seni seviyorum' dedi, on saniye sonra senin yanına geldiyse eğer bu içimi yiyor" diyor. Özel hayatına saygı duyulmasını isteyen Sude ise "Bu çok özel bir konu, sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin" ifadelerini kullanıyor.

Survivor'da 14 Şubat kutlaması! Mert, sevgilisi Sude'ye çiçek hediye ediyor
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Son Dakika Magazin Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi - Son Dakika
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