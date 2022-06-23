Hollywood'un en çok kazanan isimlerinin başında gelen yakışıklı oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapağında yer aldı. Derginin kapak çekimleri için pozlar veren oyuncunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.
Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Pitt için "Estetikten robotik biri olmuş" ve "İlk bakışta Hülya Avşar zannettim" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! 'Hülya Avşar zannettim' yorumu yapıldı - Son Dakika