Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı - Son Dakika
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Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı

23.06.2022 11:51

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapak yüzü oldu. Oyuncunun son halini gören hayranları ise yapılan photoshop sebebiyle oyuncuyu tanımayamadıklarını söyleyerek, "Hülya Avşar zannettim" yorumunda bulundular.

Hollywood'un en çok kazanan isimlerinin başında gelen yakışıklı oyuncu Brad Pitt, GQ dergisinin kapağında yer aldı. Derginin kapak çekimleri için pozlar veren oyuncunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Derginin ağustos ayı sayısı için objektif karşısına geçen 58 yaşındaki Brad Pitt, renkli kostümleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Pitt için "Estetikten robotik biri olmuş" ve "İlk bakışta Hülya Avşar zannettim" yorumları yapıldı.

İşte Brad Pitt'in pozları ve gelen yorumlar...

YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! 'Hülya Avşar zannettim' yorumu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı - Son Dakika
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