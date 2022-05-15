Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik - Son Dakika
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Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik

15.05.2022 11:25
Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik

Geçen ay nişanlısı Sam Ashgari'yle bebek beklediklerini duyuran Spears, üzücü haberi Instagram'daki takipçileriyle paylaştı: "Mucize bebeğimizi kaybettik, güçlü durup ailemizi genişletmek için çabalamaya devam edeceğiz."

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari'den bebek beklediğini açıklamıştı.

DÜŞÜK YAPTI

Yıldız şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu. 'Mucize bebeğini' kaybettiğini açıklayan 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı

"KAHREDİCİ BİR DURUM"

"Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü" diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu dile getirdi. "Her ebeveyn için çok kahredici bir durum" açıklamasında bulunan şarkıcı ailesini büyütmeye devam edeceğini belirtti. Spears paylaşımında "Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı
Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı
Bir ay önce hamile olduğunu açıklayan Britney Spears düşük yaptı
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Son Dakika Magazin Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik - Son Dakika


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