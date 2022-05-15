Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik - Son Dakika

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari'den bebek beklediğini açıklamıştı.

DÜŞÜK YAPTI

Yıldız şarkıcı Britney Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu. 'Mucize bebeğini' kaybettiğini açıklayan 40 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla üzüntüsünü paylaştı.

"KAHREDİCİ BİR DURUM"

"Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü" diyen Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu dile getirdi. "Her ebeveyn için çok kahredici bir durum" açıklamasında bulunan şarkıcı ailesini büyütmeye devam edeceğini belirtti. Spears paylaşımında "Tüm desteğiniz için çok minnetarız. Bu zor zamanlarda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.