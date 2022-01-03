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Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika

Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

03.01.2022 07:59

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Elemeye kalan Tahsin, Burcu ve Hasan tüm hünerlerini sergileyerek MasterChef'te kalmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan Burcu, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam 147. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Final yapmaya hazırlanan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Tahsin yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti.

EN YÜKSEK PUANLARI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği ana ürün olan kestaneyi kullanarak güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı. MasterChef eleme gecesindeki ilk turda Tahsin 23, Hasan 22 ve Burcu ise 10 puan topladı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

ELEMEDEN İLK KURTULAN TAHSİN OLDU

MasterChef eleme gecesindeki ikinci turda ise yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle uskumru dolması yapmaları istendi. Verilen süre sonunda ünlü şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarını verdi. İki turda da şeflerden en yüksek puanı alan isim Tahsin oldu. Toplamda 45 puana ulaşan Tahsin, MasterChef'te ilk 5 yarışmacı arasına girmeyi başardı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

BURCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Burcu Önal oldu. Şeflerin elendiğini açıklamasından sonra veda konuşması yapan Burcu, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Burcu "En büyük amacım pijamayla evden çıkan neler başardığını göstermekti. Her şeyi alnımın akı, bileğimin gücüyle yaptım. 32 saat çalıştım, kilom kadar kasalar taşıdım. Uyumadan eğitimler aldım. Eşim bile olsa hayatımdaki her şeyi kendim aldım" dedi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu - Son Dakika
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