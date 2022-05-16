Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor - Son Dakika

Bu zamana kadar birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki 'Temel Apartman' satışa çıkarıldı. 2 hafta sonra final yapacak olan Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin tamamlandığı bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniliyor.

DİVA SATIN ALMAK İSTİYOR

Posta'da yer alan habere göre, bu zamana kadar kazandıklarını gayrimenkule ve taksi plakalarına yatıran Diva lakaplı Bülent Ersoy da binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Diva, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

190'AR METREKAREDEN 12 DAİRESİ VAR

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var. İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan binası.