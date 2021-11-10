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Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi

10.11.2021 16:09

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in projeden ayrılarak yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddiası magazin gündeminde yer aldı. Hakkında çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Biricik, diziden ayrılmadığını bildirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı. Trafik kazası geçirdiği iddia edilen oyuncunun Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı da söylendi.

"DİZİDEN AYRILMIYORUM"

Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaların ardından 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınladı. Güzel oyuncu yayınladığı videosunda "Hayır arkadaşlar çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum" dedi.

Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi

Feyyaz Şerifoğlu, Neslihan Atagül, Burcu Biricik, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika
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