Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
10.11.2021 16:09
Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik'in projeden ayrılarak yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddiası magazin gündeminde yer aldı. Hakkında çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Biricik, diziden ayrılmadığını bildirdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ile başrolü paylaşan Burcu Biricik hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı. Trafik kazası geçirdiği iddia edilen oyuncunun Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı da söylendi.
"DİZİDEN AYRILMIYORUM"
Dizide Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik'in ayrılacağı, yerine ise Neslihan Atagül'ün geleceği ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaların ardından 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınladı. Güzel oyuncu yayınladığı videosunda "Hayır arkadaşlar çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum" dedi.
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