Bursa gündem haberleri: Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi - Son Dakika
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Bursa gündem haberleri: Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi

04.09.2022 07:53

Bursa haberi: Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gününde, aralarında İngiliz alternatif rock grubu Editors ile Cem Adrian, Sena Şener ve Lola Marsh gibi özel isimlerin yer aldığı 12 sanatçı ve grup, müzikseverlere eşsiz...

Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gününde, aralarında İngiliz alternatif rock grubu Editors ile Cem Adrian, Sena Şener ve Lola Marsh gibi özel isimlerin yer aldığı 12 sanatçı ve grup, müzikseverlere eşsiz bir festival deneyimi yaşattı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, binlerce kişiyi Balat Atatürk Ormanı'nda müziğe doyurdu. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6. kez "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik

Festivali'nin ikinci gününde hem Türkiye'den hem de dünyadan ünlü sanatçılar sahne aldı. İkinci günde en çok ilgi gören konserlerden birini İngiliz alternatif rock grubu Editors verdi. Birinci sahnede dinleyicilerle buluşan Post-Punk Revival akımının öncü topluluklarından Editors, festival katılımcılarına muhteşem bir deneyim yaşattı. Tel Aviv çıkışlı indie-pop ikilisi Lola Marsh, genç yetenek Sena Şener, farklı tarzıyla gönülleri fetheden Cem Adrian gibi sevilen isimler de verdikleri konserlerle gönülleri fethetti.

Konseri büyük ilgi gören Cem Adrian, alanı dolduran binlerce kişiye sürpriz yaparak, sahnesine Melis Danişmend'i davet etti. Melis Danişmend ile Cem Adrian, "Yıldızların altında" şarkısını birlikte seslendirirken dinleyiciler de eşlik etti.

Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gününde ayrıca Hedonutopia, No Land, Güneş, Yüksek Sadakat, In Hoodies, Sedef Sebütekin, Evdeki Saat, Mode XL de verdikleri konserlerde festivalin nabzını yükseltti. Nilüfer Müzik Festivali'ne katılanlar gün boyu düzenlenen etkinliklerde de farklı deneyimler yaşıyor. Festival alanında yoga, zumba, dans, ritim atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra gün boyu çeşitli oyunlar ve ileri dönüşüm atölyesi, derinliklerimizde kalıp ve önyargılar atölyesi ve "ah bu iklim" adıyla düzenlenen atölye de geniş katılımla gerçekleşiyor.

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Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi Bir festivale daha yasak getirildi: Nilüfer Müzik Festivali'nde konaklama ve içki satışı iptal edildi
Kaynak: İHA

Nilüfer Müzik Festivali, nilüfer belediyesi, Sena Şener, Cem Adrian, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bursa gündem haberleri: Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri: Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gün sürprizi - Son Dakika
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