Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu

Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu

26.05.2023 09:47

Geçtiğimiz sene giydiği balon topuklu ayakkabısıyla alay konusu olan Buse Terim bu sefer de çiçek detaylı bir ayakkabı giydi. Ayakkabısı beğenilmeyen Terim içi "Ayakkabı rezalet, rüküşlük" yorumları yapıldı.

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına alan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahçekapılı, bir kez daha ayakkabı tercihiyle gündem oldu.

AYAKKABISI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Geçtiğimiz sene balon topuklu özel tasarım bir ayakkabı giyen ve hiç beğenilmeyen Buse Terim, bu sefer de büyük çiçek detaylı siyah bir topuklu ayakkabı giydi. Ayakkabısıyla peş peşe verdiği pozları 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Buse Terim, alay konusu oldu. Ünlü ismin ayakkabısı için "Rezalet" yorumu yapıldı.

Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu
Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu
Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu
Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu
YORUMLAR
500
Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu

Buse Terim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Nikahlarına bir gün kala trafik kazasında hayatlarını kaybettiler
10:53 Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı" diyen Sinan Oğan'a yalanlama: Makam talebeniz oldu
10:51 Ayrılık sonrası sosyal medyadan engellenen güzel yayıncı çılgına döndü! Mason Mount'a akılalmaz tehdit mesajı
10:44 Yoğun iş temposuna dayanamayan Hadise, hastanelik oldu
10:33 Erdoğan da Kılıçdaroğlu da söz verdi! Emeklinin gözü bayramda hesaplara yatacak ikramiyelerde
10:29 Gündem olan ikinci el Togg ilanı sonrası inceleme başlatıldı
10:24 Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürecek anket! Kıl payı farkla 2. turda seçimi kazanıyor
10:24 Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı
10:20 Altının gram fiyatı 1.254 lira seviyesinden işlem görüyor
10:12 İlk temas kuruldu! Quaresma son kez Beşiktaş forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 11:27:06. #1.13#
SON DAKİKA: Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement