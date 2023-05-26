Buse Terim, çiçek detaylı ayakkabısıyla alay konusu oldu

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren, 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına alan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahçekapılı, bir kez daha ayakkabı tercihiyle gündem oldu.

AYAKKABISI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Geçtiğimiz sene balon topuklu özel tasarım bir ayakkabı giyen ve hiç beğenilmeyen Buse Terim, bu sefer de büyük çiçek detaylı siyah bir topuklu ayakkabı giydi. Ayakkabısıyla peş peşe verdiği pozları 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Buse Terim, alay konusu oldu. Ünlü ismin ayakkabısı için "Rezalet" yorumu yapıldı.