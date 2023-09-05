Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı - Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı

Çağatay Ulusoy\'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı
Son Güncelleme: 05.09.2023 13:35

Yeni sezonda Gaddar isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, hem kilo aldı hem de saç ve sakalını uzattı. Oyuncunun son halini gören hayranları ise ilk bakışta tanıyamadı.

Son olarak Terzi'de rol alan ve yeni sezonda Gaddar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı. Oyuncunun son hali yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinin finalindeki haline benzetildi.

SAÇ VE SAKALINI UZATTI

Sunuculuğunu üstlendiği programlarıyla sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur, Çağatay Ulusoy ile bir araya geldi. Uğur, buluşmadan bir kareyi de sosyal medya hesabından yayınlayarak "Hanımlar bu arada fotoğrafta ben de varım. Hani görmezsiniz diye diyorum" notunu yazdı. Fotoğrafta Çağatay Ulusoy'u tanıyamayan birçok kullanıcı "Paylaşımda adı olmasa tanıyamazdım" yorumunu yaptı.

Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı
Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı

Çağatay Ulusoy, Oğuzhan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy'un yeni imajını gören takipçileri tanıyamadı - Son Dakika
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