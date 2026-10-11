Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’daki Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Babasının köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle buluşan oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz verdi.
Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a gitti. Oyuncu, babasının köyü Belilom’da (Duranköy) akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.
KÖY SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Ziyaret sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Ulusoy, köy sakinleriyle poz verdi. Oyuncunun ziyaretinden karelerde, bir dükkanın önünde çektirdiği hatıra fotoğrafları da yer aldı.
BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI DA ALMIŞTI
İstanbul’da doğan Çağatay Ulusoy’un ailesi, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni. Oyuncu, geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını da aldığı, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı.
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