Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Bedirxan Bey:

türk degıl dır ozaman resisin gözünü sevım. her kesın arşıvını nasılda acıyor. şu arşıvler bir bir acılsa iyi olurdu kım nedır kıö nerden dır her kes herkesın soyunu sopunu bılırdı kımse kımsenın sırdında para para kazanma devrıde bıterdı belkıde her kesın sakladıgı yüz ortaya bır bır cıkardı. iyi olurdu.hoş gürü onemlı.