Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

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Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret
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Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’daki Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Babasının köyünde akrabaları ve hemşehrileriyle buluşan oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz verdi.

Çağatay Ulusoy, anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a gitti. Oyuncu, babasının köyü Belilom’da (Duranköy) akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

KÖY SAKİNLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ziyaret sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Ulusoy, köy sakinleriyle poz verdi. Oyuncunun ziyaretinden karelerde, bir dükkanın önünde çektirdiği hatıra fotoğrafları da yer aldı.

Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

BULGARİSTAN VATANDAŞLIĞI DA ALMIŞTI

İstanbul’da doğan Çağatay Ulusoy’un ailesi, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni. Oyuncu, geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını da aldığı, işlemler sırasında çekilen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret
Çağatay UlusoyBulgaristanMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bedirxan Bey Bedirxan Bey:
    türk degıl dır ozaman resisin gözünü sevım. her kesın arşıvını nasılda acıyor. şu arşıvler bir bir acılsa iyi olurdu kım nedır kıö nerden dır her kes herkesın soyunu sopunu bılırdı kımse kımsenın sırdında para para kazanma devrıde bıterdı belkıde her kesın sakladıgı yüz ortaya bır bır cıkardı. iyi olurdu.hoş gürü onemlı. 0 0 Yanıtla
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