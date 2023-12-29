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Çağla Şıkel - Nail Gönenli... 'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!' - Son Dakika
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Çağla Şıkel - Nail Gönenli... 'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!'

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Avukat Nail Gönenli'nin gözlerden uzak sürdürdüğü bir yıllık ilişkilerinin sona erdiği ortaya çıktı. Ayrılık haberleri sonrası Bomonti'de bir erkekle dans ettiği görüntülerle magazin gündemine gelen Şıkel, hem biten ilişkisi hakkında konuştu hem de "yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu cevapladı.

Çağla Şıkel - Nail Gönenli... \'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!\'
29.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 17:30
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Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Yemek sonrası kahve içen Şıkel, üç saat oturdukları mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AYRILIK ORTAK KARARIMIZ"

Oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalayan manken, bir yıldır aşk yaşadığı ünlü avukat ile ayrıldıkları iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti.

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM"

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüler hakkında ise ünlü isim, "Evet, görüntüdeki benim.

Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.

Sekiz yıl sonra aşkı bulmuştu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ayrılığını açıkladı

"O KONU BİRAZ UZUN"

Geçtiğimiz günlerde 'karanlık inziva' adı verilen meditasyona katılan ve dört gün boyunca bir evde gözleri kapalı kalan Çağla Şıkel, "Arkadaşlar o konu biraz uzun, şimdi ayaküstü anlatamam. Başka zaman konuşalım" diyerek oradan ayrıldı.

Sekiz yıl sonra aşkı bulmuştu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ayrılığını açıkladı

"BU İNZİVADA HER ŞEY VARDI"

Deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 44 yaşındaki manken, yayınladığı videoya şu notu düşmüştü:

Soruyorsunuz bana 'Ne yaşadın?' diye, inanın anlatamıyorum hala. Anlatılmaz bir deneyim. Bu inzivada her şey vardı. ve aslında hiçbir şey yoktu.

Kapkaranlıktı. Günler yoktu, zaman yoktu, güneş hiç doğmadı bir damla ışık veya dışarıda görülecek hiçbir şey yoktu. Bakmamız gereken yer içimiz, tek ihtiyacımız olan şey ise cesaretmizdi. ve merak! Müthiş bir bilinmezlik her şey yeniden başlayan o heyecanlı kız.

Bildiklerimden, bize yüklenen anlamlardan, sırtımızda taşımayı sevdiğimiz hatırlarımızdan, insanlardan, bugünkü Çağla'dan ve tüm kimliklerimizden arınıp orada özümüze temas etme hali.

Ah mahvoldum. Ağlayışım o kızı bulmuş ve onu bir daha bırakmayacak olmanın verdiği mutluluk belki de.

Sekiz yıl sonra aşkı bulmuştu Çağla Şıkel, Nail Gönenli ayrılığını açıkladı

Kaynak: Magazinkolik
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Nail Gönenli, Çağla Şikel, Emre Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şıkel - Nail Gönenli... 'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!' - Son Dakika


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