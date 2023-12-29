Çağla Şıkel - Nail Gönenli... \'AYRILIK ORTAK KARARIMIZ!\'

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Yemek sonrası kahve içen Şıkel, üç saat oturdukları mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AYRILIK ORTAK KARARIMIZ"

Oğulları Kuzey ve Uzay'ın babası Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakalayan manken, bir yıldır aşk yaşadığı ünlü avukat ile ayrıldıkları iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti.

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM"

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüler hakkında ise ünlü isim, "Evet, görüntüdeki benim.

Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.

"O KONU BİRAZ UZUN"

Geçtiğimiz günlerde 'karanlık inziva' adı verilen meditasyona katılan ve dört gün boyunca bir evde gözleri kapalı kalan Çağla Şıkel, "Arkadaşlar o konu biraz uzun, şimdi ayaküstü anlatamam. Başka zaman konuşalım" diyerek oradan ayrıldı.

"BU İNZİVADA HER ŞEY VARDI"

Deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 44 yaşındaki manken, yayınladığı videoya şu notu düşmüştü:

Soruyorsunuz bana 'Ne yaşadın?' diye, inanın anlatamıyorum hala. Anlatılmaz bir deneyim. Bu inzivada her şey vardı. ve aslında hiçbir şey yoktu.

Kapkaranlıktı. Günler yoktu, zaman yoktu, güneş hiç doğmadı bir damla ışık veya dışarıda görülecek hiçbir şey yoktu. Bakmamız gereken yer içimiz, tek ihtiyacımız olan şey ise cesaretmizdi. ve merak! Müthiş bir bilinmezlik her şey yeniden başlayan o heyecanlı kız.

Bildiklerimden, bize yüklenen anlamlardan, sırtımızda taşımayı sevdiğimiz hatırlarımızdan, insanlardan, bugünkü Çağla'dan ve tüm kimliklerimizden arınıp orada özümüze temas etme hali.

Ah mahvoldum. Ağlayışım o kızı bulmuş ve onu bir daha bırakmayacak olmanın verdiği mutluluk belki de.