Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı - Son Dakika
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Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

03.07.2023 12:23

Çağla Şıkel, Ocak ayından bu yanan birlikte olduğu avukat Nail Gönenli'den ayrıldı. Son olarak Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Bu yılın başında gönlünü ünlü isimlerin avukatlığını yapan Nail Gönenli'ye kaptıran Çağla Şıkel'in mutluluğu kısa sürdü. Bir partide başlayan ve evliliğe doğru gitmesi beklenen ilişki sona erdi.

AŞK HABERLERİNİ SÜREKLİ YALANLAMIŞTI

2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evliliğinden 2 oğlu olmuştu. Çağla Şıkel 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı.

Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran'daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

AYRILIK HABERİ GELDİ

Son olarak Çeşme'de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin ayrılık nedeni ise bilinmiyor.

Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Dostca ayrilik cikti birde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Nail Gönenli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı - Son Dakika


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