Çalışanıyla Mahkemelik Oldu - Son Dakika
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Çalışanıyla Mahkemelik Oldu

28.02.2022 09:26
Çalışanıyla Mahkemelik Oldu

Hakan Akkaya, çalışanıyla davalık oldu. İddiaya göre kendisine yapılan zammı beğenmeyen çalışan, Akkaya'ya hakaret ve tehditler yağdırdı. Savcılığa ihbar edilen 59 yaşındaki Kiraz G. ise kendisini "Zam istedim, işten kovuldum" diye savunarak suçlamaları reddetti.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Kiraz G.'nin Akkaya'ya "Şerefsiz adam, belanı benden bulacaksın. İstersen zam yapma, seni SGK'ya şikayet ederim, maaşlarımı almadığımı söylerim. Basına çıkıp seni rezil ederim" dediği iddia edildi. İfadesine başvurulan kadın, 2.5 yıldır modacının yanında çalıştığını, emsallerine göre düşük ücret aldığını, zam isteyince müştekinin kendisine sebep uydurup işten atıldığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını söyledi.

Savcılık, modaevinde çalışan diğer çalışanların ifadesine başvurdu. Tanıklar, Akkaya'ya tehdit ve hakaret edildiğine ilişkin ifade verdi. 4 yıla kadar hapsi istenen eski çalışan, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Çalışanıyla Mahkemelik Oldu

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Dilek Yaman, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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