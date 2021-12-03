Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın son bölümünde Adil ile Cana'nın yakınlaşması damga vurdu.

FERİDE, İHANETE UĞRADIĞINI ÖĞRENDİ

Kocasının hareketlerinden şüphelenen Feride, Adil'i Sedat'ın yasak aşkı Cana ile konuşurken yakaladı. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkıldı. Feride, Adil'in kendisini aldattığını bildiğini itiraf etti. Adil, Feride'nin kendisinden şüphelenmesini kabullenmedi ve aldatma olayını inkar etti. Ancak Feride, Adil'in söylediklerine inanmadı ve kızı Nalan'dan babasını takip etmesini istedi.

ADİL, NALAN'IN ANNESİNİN MEZARINA GELDİ

Annesinin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil'in elinde çiçekle bir mezarlığa gittiğini gördü. Nalan, mezarlığa geldiklerini söyleyince Sema'nın mezarlığına gittiklerini anlayan Feride, Nalan'ın hemen oradan ayrılmasını söyledi. Nalan ise babasını uzaktan izlemeye devam etti.

NALAN, BABASI VE CANA'YI YAKALADI

Babasını takip etmeye devam eden Nalan, bir restorana geldi. Nalan babasını, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile restoranda buluştuğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cana ve Adil'in karşısına çıkan Nalan, "Beni burada görmeyi beklemiyordunuz sanırım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

HAYRİ İSTİFA EDİYOR

Hayri, Muzo'nun sert çıkışını gururuna yediremiyor ve istifasını veriyor. Muzo'nun Hayri'yi herkesin içinde rencide edip azarlaması Hayri'nin gururunu incitir. Ne olduğunu anlamayan Hayri, oldukça öfkelenir. Rafet'in karşısına geçen Hayri, istifasını veriyor.