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Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü - Son Dakika

Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü

12.11.2021 09:20

Dün akşam yeni bölümüyle yayınlanan Camdaki Kız'da Nalan'dan boşanmak isteyen Sedat, yasak aşkı Cana ve onun çocuklarıyla yurt dışına kaçmak için plan yaptı. Sedat'a engel olmak isteyen Nalan ise havalimanına gitti. Burada Cana'yı karşısında görünce ihaneti öğrenmiş oldu.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrolünü paylaştığı Camdaki Kız, dün akşam 19. bölümüyle Kanal D ekranında yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı yeni bölümde Nalan, Sedat'ın ihanetini gözleriyle gördü.

NALAN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Yasak aşkı Cana ile kaçma planı yapan Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledi. Selen ise Sedat'ın ülkeden gideceğini öğrenince Nalan'ın yanına giderken onu engellemesini istedi. Havaalanına gelen Nalan, Sedat'ın uçağı kalkmadan yetişti ve onunla yüz yüze geldi. Ancak arkasına dönen Nalan, Cana ve çocukları görünce ihanete uğradığını anladı.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sedat, boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk etti. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirdi. Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında aldı. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret etti ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalıştı.

Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü - Son Dakika
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