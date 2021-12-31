Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ile Devrim Yakutoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız, dün akşam 26. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Nalan'ın, Sedat'ın Melisa ile gizlice çekilen görüntüleri izlemesi damga vurdu.

NALAN, EŞİ VE MELİSA'NIN VİDEOSUNU İZLEDİ

Camdaki Kız'ın son bölüm final sahnesinde Sedat'tan şüphelenen Nalan, eşinin Cavit'le olan gizli konuşmasına şahit oldu. Sedat'ın çekmecesine koyduğu görüntüleri bulan Nalan, Melisa ve Sedat'ın birlikte olduğu anlarda çekilen videosunu izleyince büyük bir yıkım yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini gördü

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor.

Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor.