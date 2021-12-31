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Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi - Son Dakika

Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi

31.12.2021 08:44

Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Cavit ile Sedat'ın işbirliği yapmasından şüphelenen Nalan, gerçekleri öğrendi. Cavit'in Sedat'a verdiği görüntüleri izleyen Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu dakikaları izledi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ile Devrim Yakutoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız, dün akşam 26. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Nalan'ın, Sedat'ın Melisa ile gizlice çekilen görüntüleri izlemesi damga vurdu.

NALAN, EŞİ VE MELİSA'NIN VİDEOSUNU İZLEDİ

Camdaki Kız'ın son bölüm final sahnesinde Sedat'tan şüphelenen Nalan, eşinin Cavit'le olan gizli konuşmasına şahit oldu. Sedat'ın çekmecesine koyduğu görüntüleri bulan Nalan, Melisa ve Sedat'ın birlikte olduğu anlarda çekilen videosunu izleyince büyük bir yıkım yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini gördü

Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor.

Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi

Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor.

Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
Camdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
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Gülseren Budayıcıoğlu, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi - Son Dakika
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