Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı? - Son Dakika
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Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?

22.04.2022 09:03
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?

Dün akşam 40. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız'da Nalan, Hayri'ye karşı hisselerini saklamaya çalışsa da, Hayri'nin yaptıkları kendisini etkilemeyi başarır.

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun intikamını Nalan'dan alacaktır. Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır. Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

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Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı? - Son Dakika
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