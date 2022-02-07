Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini şaşırttı. Bazı takipçiler oyuncunun evli ve 1 çocuk babası olduğunu düşünürken bazıları ise fotoğraftaki kişi yeğeni yorumunda bulundu.

CİHANGİR CEYLAN'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ileri sürüldü. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Ceyhan'ın paylaşımı kafa karıştırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi ben şok" yorumlarında bulundu. Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi. Ceyhan paylaşımında, ""İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" sözlerine yer verdi.