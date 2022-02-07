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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı - Son Dakika

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı

07.02.2022 09:01
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla akılları karıştırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Cihangir Ceylan'ın evli ve 1 çocuk sahibi olduğu iddia edildi.

Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle takipçilerini şaşırttı. Bazı takipçiler oyuncunun evli ve 1 çocuk babası olduğunu düşünürken bazıları ise fotoğraftaki kişi yeğeni yorumunda bulundu.

CİHANGİR CEYLAN'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu ileri sürüldü. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Ceyhan'ın paylaşımı kafa karıştırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun pozlarını görenler "Yok artık evli mi ben şok" yorumlarında bulundu. Bazı takipçiler ise bu miniğin ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu söyledi. Ceyhan paylaşımında, ""İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" sözlerine yer verdi.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
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Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı - Son Dakika
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