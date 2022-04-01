Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı - Son Dakika
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Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı

01.04.2022 08:03

Camdaki Kız'ın 37. son bölümüyle ekranlara geldi. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'a Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vurdu. Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hoşlanmayan Feride, kızının peşine düştü. Final sahnesinde ise Feride, kızı Nalan'ı Hayri ile yakaladı. Nalan ve Hayri ise karşılarında Feride'yi göründe donup kaldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ile Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, dün akşam 37. yeni bölümüyle ekrana geldi. Eşi Sedat'tan uzaklaşmaya başlayan Nalan'ın Hayri'ye olan yakınlığını fark eden Feride, ikilinin peşine düştü.

FERİDE, NALAN VE HAYRİ'NİN YAKINLAŞTIĞINI FARK ETTİ

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden emin oldu. Sahilde dertleşirken birden Hayri'ye sarılan Nalan, yanlış anlaşılmamak için önce Hayri'den uzak durmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Nalan'ın yanında kalan Feride ise ikilinin arasındaki yakınlığı fark etti.

Camdaki Kız'da Feride, yakınlaşmaya başlayan Nalan ve Hayri'yi yakaladı

NALAN VE HAYRİ, FERİDE'Yİ GÖRÜNCE DONUP KALDI

Nalan'la Hayri'nin evden birlikte uzaklaştığını gören Feride, peşlerine düştü. Babasını kaybettiği parkta Hayri ile bisiklete binmeye hazırlanan Nalan, annesinin kendisine seslenmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Camdaki Kız'da Feride, yakınlaşmaya başlayan Nalan ve Hayri'yi yakaladı

SEDAT, CANA'DAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gidiyor. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride'den korkan Sedat, Cana'nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

Camdaki Kız'da Feride, yakınlaşmaya başlayan Nalan ve Hayri'yi yakaladı
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Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Nur Sürer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı - Son Dakika


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