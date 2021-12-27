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Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor - Son Dakika

Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor

27.12.2021 09:27

Camdaki Kız dizisinin büyük bir merakla beklenen 26. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın eşi Sedat'ın yasak aşkı Melisa ile birlikte olduğu anları izlemesine sebep oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, ve başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ile Devrim Yakutoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 26. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

NALAN, SEDAT'LA MELİSA'NIN VİDEOSUNU İZLİYOR

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden oluyor. Nalan, kocası Sedat ve yasak aşkı Melisa'nın birlikte olduğu anlarda çekilen videoyu gözyaşları içinde izliyor. Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini görünce şaşkına dönüyor.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmedi. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını aldı. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlamaya başladı. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemedi. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inandı.

Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalıştı. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı aldı. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrendi ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir.

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Gülseren Budayıcıoğlu, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor - Son Dakika
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