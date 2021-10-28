Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor

''Yar Yar'' ve ''Yaranamadım'' şarkılarıyla 2000'lerin başında geniş hayran kitlesi oluşturan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimiyle hayranlarını şaşırttı.

CANKAN'DAN AYRILIP YOLUNA TEK DEVAM ETTİ

Bir döneme damgasını vuran Cankan'ın solisti Malik Ayhan, grubun diğer üyesi Fatih Altıntaş ile sorunlar yaşamış, ikilinin arasının bozulmasının ardından grup dağılmıştı. Uzun bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan, yeniden müzik piyasasına döneceğini açıklamıştı.

27 YIL SONRA SAÇINI KESTİRDİ

Malik Ayhan, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. 27 yıl sonra uzun örgülü saçlarını kestiren Malih Aydan, yeni bir imaja bürüdü. Büyük değişimi ile adından söz ettirmeyi başaran Malik Ayhan'ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

İşte Cankan grubunun solisti Malik Ayhan'ın son hali;