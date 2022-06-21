Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı - Son Dakika
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Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı

21.06.2022 15:21
Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ çekimlerini Manavgat ilçesinde tamamladığı "Öldüm Bittim" filminin ardından yeni filmi "Hükümet Bey" için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gitti. Filmde, film yıldızını canlandıran ünlü oyuncu, "Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş ile başrolü paylaşıyorum. Şanlıurfalı bir ağanın, film yıldızına duyduğu karşılıksız aşkı komik bir dille beyazperdeye aktarıyoruz" dedi. İşte detaylar...

Bu sezon "Seni Gidi Beni' isimli tiyatro oyunundaki performansıyla sezon boyunca seyirciye keyifli dakikalar yaşatan Arzu Yanardağ, yaz sezonunda iddialı iki yapımla kamera karşısına geçti. Manavgat'ta çekimleri tamamlanan "Öldüm Bittim" ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekimleri devam eden "Hükümet Bey" filmlerinde başrollerde yer aldı.

Yanardağ "Öldüm Bittim" filminde hem yazdım hem oynadım. Benim için heyecan verici bir deneyimdi. Ters köşe bir karakteri canlandırdım" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı - Son Dakika

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