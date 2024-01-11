Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral\'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın seyirci, eşinin kendisini yıllardır aldattığını ve bir çocuğunun olduğunu öğrendiğini söyledi. Kadının yaşadıkları karşısında ağzı açık kalan Viral "Küçük dilimizi yuttuk" diyerek tepki gösterdi.

"EŞİM BAŞKA KADINLARLA BENİ ALDATTI, AFFETTİM SONRA YİNE DEVAM ETTİ"

İsmini vermeden eşi tarafından maruz kaldıklarını anlatan kadın seyirci, "Ben 32 yaşında 2 çocuk annesiyim. İkinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimde eşim sosyal medyadan tanıdığı kişilerle sürekli konuşuyor. Yani beni aldatıyor. İlk konuştuğu yakaladığım kişi eskiden birlikte olduğu kişi. Ondan gayrimeşru bir çocuğu var. Onu yakaladığımda sordum ve ismini söyledi kendisi anlattı bir kızı olduğunu. Ben 10 yıllık ilk evliliğimi ihanet yüzünden bitirdim. Eşimi konuşmalarına rağmen affettim. Genelde daha önce birlikte olduğu kadınlarla da konuşmaya devam ediyor ve ben bunları yakalıyorum. Ben evlenirken başka bir kadından çocuğu olduğunu bilmiyordum. Aynı zamanda bu kadın bana sosyal medyadan ulaşmaya çalışıyor sürekli" dedi.

SEVDA TÜRKÜSEV: İMKANIN VARSA BOŞAN, REZİL BİR ŞEY

Programın konuğu olan iletişim uzmanı Sevda Türküsev ise mağdur kadına tavsiye vererek şunları söyledi: "Genelde erkeklerin sosyal medya üzerinden tanıdığı ya da tanımadığı kadınlarla konuşma hastalığı var. İlla fiziksel bir aldatma olması gerekmiyor. Çok iğrenç bir ilişki. Eğer imkanın varsa hemen boşan bu adamdan. Bir şey olmaz. Niye uğraşıyorsunuz? Çocuk yapmadan boşan kardeşim. Rezil bir şey."

NUR VİRAL DUYDUKLARINA İNANAMADI

Duydukları karşısında ağzı açık kala Nur Viral ise "Bu nasıl bir şey? Böyle bir evlilik olur mu? Yalanlar üzerine kurulmuş. Adam kendi çocuğunu senden saklıyor. Karşı taraftaki kadın da bir tuhaf. Sen niye kadına ulaşmaya çalışırsın? Bu nasıl bir gevşeklik. Duyduklarım karşısında küçük dilimizi yuttuk. Bu adamların her yerde çocuk yapıp sonra sahip çıkmaması..." ifadelerini kullandı.