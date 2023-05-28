Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi - Son Dakika
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Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi

28.05.2023 18:56

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'a bir destek de eski eşi oyuncu Gürhan Altundaşar'dan geldi. Sosyal medya hesabından Dizdar'ın fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Yazılacak o kadar çok kelime var ki ama buraya sığmaz. İyi ki tanımışım, iyi ki yollarımız kesişmiş. Şimdi Oscar düşünsün" ifadelerini kullandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla alkış toplayan Merve Dizdar, Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Dizdar başarısıyla dünya gündemine otururken destek paylaşımları da peş peşe geldi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ, ŞİMDİ CANNES DÜŞÜNSÜN"

Dizdar ile 2018-2021 yılları arasında evli kalan oyuncu Gürhan Altundaşar da eski eşinin başarısına sessiz kalmadı. Instagram hesabından Dizdar'ın Cannas'daki bir görüntüsünü yayınlayan Altundaşar, "Yazılacak o kadar çok kelime var ki ama buraya sığmaz. İyi ki tanımışım, iyi ki yollarımız kesişmiş. Bu daha başlangıç diyerek Afife Jale'yle başlamıştı sonra Altın Portakal ve Cannes... Yaşasın ve şimdi Oscar düşünsün. Merve Dizdar büyük bir detaysın" dedi.

Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Merve Boluğur ve Gürhan Altundaşar 2021 yılında tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Dizdar'ın o dönem rol aldığı Masumlar Apartmanı'ndaki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Çıkan iddianın ardından konuşan Dizdar, ayrılık iddiasını yalanlayarak "Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..." demişti.

Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi
Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi
Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi
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Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi - Son Dakika
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