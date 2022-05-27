Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı

27.05.2022 10:24

Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya burada büyük bir şok yaşadı. Arkadaşlarıyla kaldığı villaya hırsız giren güzel oyuncu, kimliği ve pasaportu çalınması sonucu Türkiye Konsolosluğu'na giderek geçici pasaport çıkardı.

Son dönemde Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı Seyyal karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti.

KİMLİĞİ VE PASAPORTU ÇALINDI

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla festivalin tadını çıkaran Nilperi Şahinkaya tatsız bir olay yaşadı. Önceki gece, güzel oyuncu ve arkadaşlarının kaldıkları villaya hırsız girdi. İddiaya Çalınan eşyalar arasında Nilperi'nin kimliği ve pasaportu da vardı. Oyuncu önce polise başvurdu.

Cannes'a giden Nilperi Şahinkaya'nın kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı

GEÇİCİ PASAPORT ÇIKARTTI

Olay sonrası büyük şok yaşayan Şahinkaya yardım için soluğu Marsilya'daki Türkiye Konsolosluğu'nda aldı. Güzel oyuncu başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.

Cannes'a giden Nilperi Şahinkaya'nın kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı - Son Dakika


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