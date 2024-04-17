Cansu Taşkın\'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi

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İkilinin ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun peş peşe çiftin fotoğraflarını yayınladı. Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti.

Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraf ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.