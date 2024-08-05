TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek programında hosteslik yapan Duygu Çakmak, Alaçatı'da denize girdiği esnada bikinisinin azizliğine uğradı.
Yakın zamanda Çin'de gerçekleşecek modellik çalışmasına katılacak olan Duygu Çakmak,iskele üzerinden suya atladığı sırada bikinisinin açılması üzerine zor anlar yaşadı. Sudan çıkıp durumdan habersiz şekilde plaja kadar yürüyen güzel model, bikinisinin açıldığını fark edince hemen müdahale etti.
İşte o anlardan kareler;
Son Dakika › Magazin › Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı - Son Dakika
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