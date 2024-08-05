Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı - Son Dakika
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Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak\'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Yaz tatilini Çeşme'de sürdüren güzel model Duygu Çakmak, iskeleden denize atladıktan sonra göğüslerinin açılması üzerine büyük panik yaşadı.

05.08.2024 10:54
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TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek programında hosteslik yapan Duygu Çakmak, Alaçatı'da denize girdiği esnada bikinisinin azizliğine uğradı.

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

FARK EDİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yakın zamanda Çin'de gerçekleşecek modellik çalışmasına katılacak olan Duygu Çakmak,iskele üzerinden suya atladığı sırada bikinisinin açılması üzerine zor anlar yaşadı. Sudan çıkıp durumdan habersiz şekilde plaja kadar yürüyen güzel model, bikinisinin açıldığını fark edince hemen müdahale etti.

İşte o anlardan kareler;

Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı

Duygu Çakmak, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cihan Tatlıcıoğlu: benim anlamadığım zaten her şey meydanda sadece ucu gözükünce mi ayıp oluyor veya günah oluyor veya neyse işte ?? 208 8 Yanıtla
    Kaan Kaan: Benimde merak ettiğim bir konu ucu gözüktü mü ne oluyor ki zaten her yer ortada 36 2
  • Volkan null: Zaten põrsümüş 134 11 Yanıtla
  • Kemsl: bunların utanıyor numaralarına hastayım! 114 4 Yanıtla
  • poyraz can: Bari göğsü olsa paniğine değerdi 109 6 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: bilerek yapmıştır 101 3 Yanıtla
  • Emin Erol: Ne fark eder ki heryeri ortada zaten üstü çıkarsa daha iyi 90 6 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: haber değeri? 71 5 Yanıtla
  • Mehmet Güven: Bende oradayım muhteşem bir görüntüydü. 17 43 Yanıtla
    Ömer Özen: mehmet ali mi kapattı 9 5
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SON DAKİKA: Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı - Son Dakika
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