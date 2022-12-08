Sanatçı Celine Dion, çok nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" hastalığına yakalandı - Son Dakika
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Sanatçı Celine Dion, çok nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" hastalığına yakalandı

09.12.2022 09:29

Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan ve oldukça nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını duyurdu. Hastalığını anlatırken duygusal anlar yaşayan şarkıcı, "Tek isteğim hayatım boyunca yapmayı en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda nadir görülen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. Oldukça nadir görülen ve kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını açıklayan Dion, uzun süredir sağlık sorunları ile boğuştuğunu belirtti.

"KASILMALAR HAREKETLERİMİ ETKİLİYOR"

Yaklaşık 5.2 milyon takipçiye sahip olan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, yürümekte ve şarkı söylemekte de zorluklar yaşadığını ifade ederken, "Ne yazık ki, bu kasılmalar günlük hayattaki her hareketimi etkiliyor. Bazen yürürken zorluklar yaşıyorum. Bugün, bunları söylemek beni çok fazla incitiyor. Fakat Avrupa'da şubat ayında başlaması planlanan turnem için hazır olmayacağım" diyerek Avrupa'da ve İngiltere'de gelecek yıl yapılması planlanan turnesini iptal edildiğini duyurdu.

"TEK İSTEDİĞİM ŞEY ŞARKI SÖYLEMEK"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan Dion, "Spor hocalarımla birlikte her gün gücümü ve eski performansımı yeniden kazanabilmek için çok fazla çalışıyorum. Fakat kabul ediyorum ki mücadele gerek. Tek istediğim, bütün hayatım boyunca yapmayı en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı
Kaynak: İHA
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Celine Dion, nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını açıkladı Celine Dion, nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını açıkladı

Celine Dion, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Celine Dion, çok nadir görülen 'Katı Kişi Sendromu' hastalığına yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Celine Dion, çok nadir görülen "Katı Kişi Sendromu" hastalığına yakalandı - Son Dakika
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