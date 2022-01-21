Cem Belevi podyumda

Avrasya bölgesinin en prestijli dış giyim moda fuarları arasında yer alan Leshow İstanbul Moda Fuarının Üçüncüsü 20/22 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.
Dün gece Leshow İstanbul gala defilesinde Cem Belevi podyumdaydı. Muhteşem bir showla podyumda yürüyen Belevi'ye Rusya'nın Bayan ihtişamı Mila Bolieva eşlik etti.
Asil Çağıl'ın koreografisini üstlendiği defilelerin sunuculuğunu Aslı Sertdemive Özgür Özyurt gerçekleştirdi. Defilede Newar, Gata, Boni Pelle, Sansar, Dio Gomez, Ambient başta olmak üzere sektörün önde gelen markaları yeni koleksiyonlarını Leshow İstanbul podyumunda sergilediler.
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