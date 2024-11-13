Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek

Cem Yılmaz\'dan İ\'\'ffet\'in Cemil\'i\'\' Faruk Peker\'e destek

Komedyen Cem Yılmaz, YouTube kanalı açan 'İffet'in 'Cemil'i Faruk Peker'e destek verdi. Yılmaz'ın destek paylaşımına Peker, ''Seni seviyorum Cem Yılmaz'' ifadeleriyle yanıt verdi.

13.11.2024 15:17
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Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filminde hayat verdiği 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, 1.5 yıldır Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşıyor. Peker, açtığı YouTube kanalı ile de sinema, spor ve özel hayatıyla ilgili anılarını anlatıyor.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Oyuncuya Cem Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa ağabeyim" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan İ'ffet'in Cemil'i' Faruk Peker'e destek

FARUK PEKER'DEN YANIT

Bunun üzerine Faruk Peker de Yılmaz'a "Seni seviyorum Cem Yılmaz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Faruk Peker, Cem Yılmaz, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'dan İ''ffet'in Cemil'i'' Faruk Peker'e destek - Son Dakika
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