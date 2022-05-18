Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yılmaz, yayınladığı ilk gün sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi için yapılan bir eleştiriye sessiz kalamadı.
Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt vererek "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" dedi.
Kullanıcı yoruma "Seviyorum seni abi" karşılığını verince komedyen de "Bir gönül sayfası daha açıldı. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yaşa Osman" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm - Son Dakika