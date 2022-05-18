Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm

18.05.2022 10:58

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Diziyle ilgili olumlu olumsuz birçok yorum yapılırken, Cem Yılmaz'dan bir çıkış geldi. Takipçisinin "Maalesef kötü bir seri" eleştirisine Cem Yılamaz, "Kötü değil, yalnızca sana göre değil. Boş işleri bırak gülüm, canım, şeker kardeşim" cevabını verdi.

Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yılmaz, yayınladığı ilk gün sosyal medyanın gündemine yerleşen dizi için yapılan bir eleştiriye sessiz kalamadı.

"VAKTİNİ SEVDİĞİ ŞEYLERE VER GÜLÜM, CANIM ŞEKER KARDEŞİM"

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt vererek "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" dedi.

Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri kötü' diyen takipçisine cevap: Boş işleri bırak gülüm

"BİR GÖNÜL SAYFASI DAHA AÇILDI"

Kullanıcı yoruma "Seviyorum seni abi" karşılığını verince komedyen de "Bir gönül sayfası daha açıldı. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yaşa Osman" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri kötü' diyen takipçisine cevap: Boş işleri bırak gülüm
Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri kötü' diyen takipçisine cevap: Boş işleri bırak gülüm
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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm - Son Dakika


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