Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin

21.05.2022 16:43

Netflix'te yeni yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın diziyle ilgili önerilerini paylaştı. Dizide bulunan bazı sahneler nedeniyle 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini belirten Kemal Yılmaz, "Küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bir yorum da Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'den geldi.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İZLEMESİN"

Cem Yılmaz, 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu yayınladı. Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.

Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin

Geçtiğimiz haftalarda Erşan Kuneri'nin galasına katılan Kemal Yılmaz, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.

Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin
Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
YORUMLAR
500
Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 2. sezon gelecek mi? Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı: 2. sezon gelecek mi?

Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement